A Mattinata la terza Finale Regionale di Miss Italia Eleganza Puglia

MATTINATA (FG) - Domenica 7 Agosto a Mattinata, in provincia di Foggia, il titolo di Miss Eleganza creato nel 1950 per Sofia Loren, che dal concorso di Miss Italia iniziò la sua carriera di attrice vincendo due premi Oscar e diventando l’ambasciatrice del cinema italiano nel mondo, è stato vinto da Martina Lupo 18 anni di Cerignola, che studia amministrazione finanza e marketing. Martina ha ricevuto la corona da Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma e la fascia dal Sindaco di Mattinata Michele Bisceglia.A presentare le ventotto Miss in gara Christian Binetti, tra le altre cose presentatore del programma Palcoscenico Miss Italia Puglia, in onda su Teleregione, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un apprezzatissimo monologo contro la violenza sulle donne.La giuria, composta dalla suddetta Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma, dal vicesindaco Luigi Falcone, dall’assessore all’industria turistica Paolo Valente, dall’assessore al welfare Raffaella Santoro, dal presidente dell’Osservatorio Permanente sulla Disabilità e Disagio Sociale Antonio Pietro Totaro e dal Gioielliere Miluna Daniele Santamaria, è stata presieduta dal precitato sindaco Michele Bisceglia.Ad allietare la serata la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone, Mariluna Re, frizzante ballerina sosia di Heather Parisi, e le esilaranti incursioni comiche di Emanuele Tartanone attore comico del Mudù.Madrina della serata proprio Zeudi Di Palma Miss Italia 2021, per la prima volta ospite in Puglia; ossia una delle migliori che il concorso abbia avuto: orgoglio italiano e figlia di Scampia, con una profonda storia di riscatto e rivincita. A renderla ancora più bella, l’hair stylist Manuel Trotta.L’evento organizzato dall’esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi è stato patrocinato dalComune di Mattinata, una delle località balneari più belle delGargano e più volte assegnataria di Bandiera Blu.Si ringrazia per la preziosa collaborazione: LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) sez. Bat pres. Michele Ciniero; Roma Immobiliare di Francesco Minervini; Decaro Caffè; Zingrillo.com Arreda il tuo business; Piertommaso Facciorusso per i fiori; Sabrina VarrecchiaGioielleria Paradiso Manfredonia; Loredana e Stefania de La Sorgente del Benessere centro estetico di Mattinata.