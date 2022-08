A Taranto il rap 'made in Italy' dei Gemelli diversi

18 agosto, Mon Rêve Resort: i più grandi successi di 25 anni di carriera sul palco del "Summer Festival"

TARANTO - Dall’esordio come matricole dello Spaghetti Funk a una delle band più popolari e longeve del rap italiano. Dalla fine degli anni '90, hanno sfornato brani che sono entrati a pieno titolo nel panorama musicale nazionale come "Mary", "Tu corri", "Musica", "Ciò che poteva essere", "Come piace a me". Senza dimenticare il singolo che li ha catapultati all’attenzione del grande pubblico, "Un attimo ancora", remake in chiave hip-hop di "Dammi solo un minuto" dei Pooh.Un cammino lungo quasi 25 anni per i Gemelli DiVersi, che saranno a Taranto per un concerto imperdibile e che abbraccia almeno tre generazioni di appassionati. Appuntamento giovedì 18 agosto sul palco del Mon Rêve Resort. L’evento rientra nel "Summer Festival" organizzato dal Mon Rêve con il supporto di Programma Sviluppo in occasione del ventennale di attività e con la direzione artistica di Sisters Eventi.L’attuale formazione dei GdV è composta da Thema e Strano, che portano avanti il concept della band: creare un mix tra la matrice funk statunitense e la classica melodia italiana. Per questo la loro produzione musicale, nel tempo, è entrata saldamente nella memoria collettiva. Da qualche anno i due cantanti e rapper milanesi hanno rinsaldato il nome Gemelli DiVersi, nato con una composizione a quattro. È il 1998 e gli attuali componenti, insieme al rapper Grido e il dj THG, mettono insieme "la Cricca" e "Rima nel Cuore": due gruppi diversi (da qui il nuovo nome) in un unico progetto. Allevati nella scuderia di J.Ax "Spaghetti Funk", raggiungono subito la popolarità con il brano "Un attimo ancora" estratto dal primo album "Gemelli DiVersi" che supera le 130mila copie vendute, conquistando il disco di platino. Stesso riconoscimento nel 2000 per il secondo album "4x4" che contiene "Anima Gemella" cantata con Eros Ramazzotti. Il singolo "Musica" occupa i primi posti delle classifiche per un'intera estate. Dopo due anni "Fuego", che ottiene il doppio disco di platino con brani come "Tu no" e "Mary". Questo singolo porta i Gemelli alla vittoria come Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards. Nel 2004 arriva il disco "Reality Show" e nel 2007 "Boom!". La band nel 2009 partecipa al Festival di Sanremo, portando sul palco dell’Ariston il rap di "Vivi per un miracolo", una sorta di «preghiera laica», come la definì il conduttore di quella edizione Paolo Bonolis.Nel 2012 il sesto album in studio "Tutto da capo", alla vigilia della pausa che poi porterà alla rottura con Grido e THG. Il progetto GdV viene portato avanti da Thema e Strano, con concerti in giro per l’Italia all’insegna dei grandi successi collezionati in tanti anni di attività. Lavorano anche ad un album di inediti, "Uppercut" che arriva nel 2016. Tra live e produzioni, nel 2022 esce "Vero", nuovo singolo del duo milanese. Il sound è quello che ha caratterizzato il gruppo sin dalle origini, composto dalla valorizzazione del testo e dall’intreccio con melodie incisive sin dal primo ascolto. I Gemelli DiVersi sono tornati. O forse, non sono mai andati via.Biglietto 15 euro, ridotto soci 10. Possibilità di ingresso con cena. Dopo la mezzanotte il party Baella Italia con dj Tonio Amendola.: 335.7708125 e 099.7312185.