Ad Alberobello al via 'Trulli n' beer', la dieci giorni di birra, cibo e musica

ALBEROBELLO (BA) - Al via nella Città dei Trulli dieci giorni di birra, cibo e musica di qualità. L’associazione Pinnacoli presenta l’evento più birroso dell’anno che si terrà dal 18 al 27 Agosto ad Alberobello in Viale Einaudi. L'ingresso è gratuito.preserata rock con i THE GOOD OLE BOYS, R’N’R BAND per continuare con l’esilarante ORCHESTRA MANCINAUn tuffo negli anni 80 con i GAME BOY e le note pugliesi dei FOLK A SUD.: Si canta con I LOS SONIDEROS e le voci di DJ SILVIO, LEIDY CUBA e VERONICA!Un preserata tutto da ballare con SUPERCLASSIFICA SCIÓ e due grandi voci di Radionorba STEVEN SALE e PIERO ROMANAZZI.un’apertura dirompente con DJ SILVIO e LEIDY CUBA per proseguire con lo show travolgente dei TERRAROSS.: le migliori HIT anni 80 con i VEGA 80 accompagnati da un dopo festa divertente con DJ SILVIO e LEIDY CUBA: la musica folk ,ska, dub e reggae con gli SKANDERGROUND e un dopofesta spassoso con DJ SILVIO e LEIDY CUBAUn viaggio lungo la musica di tutti i tempi con i PRISMA e a grande richiesta le voci inconfondibili di DJ SILVIO e LEIDY CUBA.serata a tutta energia con i NITROPHOSKA e un dopofesta con le voci di DJ ENZO BIUNDO e PATRICK.la musica scatenata dei meravigliosi anni 90 con i COZZALISTI per una chiusura divertente con DJ SILVIO e PIERO ROMANAZZI!Domenica 28 agosto 2022, serata fuori programma, con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo e il loro spettacolo di cabaret “IL COTTO e il CRUDO”.