'Ad Libitum Polignano', il 18 agosto in scena la storia di Fred Buscaglione

POLIGNANO A MARE (BA) - La storia del grande Fred Buscaglione rivive nel nuovo appuntamento di Ad Libitum – La grande musica a Polignano a Mare. Il 18 agosto va in scena A qualcuno piace…Fred! con Maurizio Pellegrini & The Chamber Swing Orchestra a ripercorrere l’avventura del giovane Fred e dei suoi “Asternovas”. Appuntamento che sarà seguito dallo speciale concerto che vedrà protagonista Antonella Ruggiero, acclamata solista e voce storica dei Matia Bazar, il 27 agosto.A qualcuno piace…Fred! va in scena giovedì 18 agosto a partire dalle ore 21.30 nell’Atrio del Museo Pino Pascali di Polignano. A Fred Buscaglione, alla sua musica, al suo mito, Epos Teatro ha dedicato questo spettacolo musicale frizzante e divertente, che festeggia quest’anno la sua decima stagione consecutiva di repliche. Dalle serate nelle sale da ballo di una Torino anni ’30 alle lunghe tournée all’estero e all’improvviso successo nazionale, una vita dedicata alla musica tra difficoltà economiche e voglia di fare, eterne amicizie, amori difficili e grandi soddisfazioni. Che notte!, Teresa non sparare, il dritto di Chicago, Che bambola!, sono solo alcuni dei titoli che hanno fatto di Buscaglione un grande precursore del suo tempo e che vivono ancora oggi prepotentemente nelle menti dei grandi appassionati.Qualcosa in più̀ che uno spettacolo con musica dal vivo: un modo per conoscere e ricordare il grande Fred, per poterlo ritrovare “al fondo di un bicchiere, nel cielo dei bars”.Gli eventi prevedono un ingresso con contributo all’attività concertistica di 12 euro (10 euro ridotto per over 65 e under 25), eccetto per gli spettacoli di Paolo Rossi e Antonella Ruggiero, che hanno un costo di 20 euro (15 euro ridotto). Confermata la formula dell’abbonamento al costo di 80 euro per poter assistere a tutti gli eventi di Ad Libitum eccetto gli spettacoli di Paolo Rossi e Antonella Ruggiero, inclusi invece nell’abbonamento gold da 120 euro, che garantisce anche la seduta in prima fila. I ticket per i singoli spettacoli e l’abbonamento si potranno acquistare sul sito dell’associazione culturale Epos Teatro ( www.eposteatro.com ). I biglietti si potranno comunque acquistare in loco poco prima dell’evento.Per maggiori informazioni sugli eventi in programma si può inviare una mail all’indirizzo Info@eposteatro.com o chiamare il numero +39 392 964 28 09. Il programma aggiornato dell’evento sul sito www.eposteatro.com