Aka7even cancella il tour: "Ho un nodulo alla gola, devo fermarmi''

(Foto Antonio De Masi)

"Dopo un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali, devo fermarmi''. Attraverso il suo profilo Instagram, il rapper Aka7even, lanciato dal talent "Amici" di Maria De Filippi, ha comunicato ai suoi fan l'interruzione del suo tour.

"Grazie per i vostri messaggi - ha detto Aka7even - il nostro tour estivo è stato qualcosa di incredibile, ogni data sold out e ovunque in tantissimi, però ogni tanto quando si pretende troppo da se stessi ne si paga le conseguenze. Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono, in più in seguito a un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali; l’alternativa era fare le due date in playback totale, ma come sapete i live sono per me la cosa più importante e non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così. Vi voglio bene, Luca".