Al via dal lungomare di Palese il programma di lavaggi delle strade 'Bari di notte'

BARI - Prenderà il via questa sera, sul lungomare Massaro del quartiere di Palese, il programma straordinario di lavaggio di strade e marciapiedi “Bari di notte 2022” che interesserà numerose aree della città e che andrà avanti fino al 6 settembreAmiu Puglia spa, d’intesa con l’Amministrazione comunale e la Polizia locale, ha definito il calendario degli interventi che prevede alcuni divieti di sosta per le auto, in concomitanza con il passaggio dei mezzi, così da avere strade completamente sgombre sulle quali sarà più facile intervenire.Nel dettaglio, per i lavaggi saranno impiegate due spazzatrici dotate di un “agevolatore” che permetterà di raggiungere anche punti più complicati, una lavastrade e attrezzature ad alta pressione per la pulizia specifica di marciapiedi e pavimentazioni.I lavaggi saranno effettuati quotidianamente, in notturna, dalle ore 23 alle 6 del giorno successivo.Di seguito i dettagli sui divieti inseriti nell’ordinanza della Polizia Locale.1. Dalle ore 23.00 del giorno 1 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 2 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade in Bari – Palese:a. lungomare ten. N. Massarob. piazza Capitaneo2. Dalle ore 23.00 del giorno 2 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 3 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata su lungomare IX Maggio3. Dalle ore 23.00 del giorno 3 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 4 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:a. via Verdi, tratto compreso tra via Mercadante e via Giordanob. via U. Giordanoc. via P. Pintod. lungomare Starita4. Dalle ore 23.00 del giorno 4 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 5 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:a. corso sen. A. De Tullio, tratto compreso tra il “Varco Dogana” e il lungomare Imp. Augustob. lungomare Imp. Augusto5. Dalle ore 23.00 del giorno 5 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 6 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze in Bari - Torre a Mare:a. via Buonsanteb. largo Cavourc. lungomare Duca degli Abruzzid. piazza della Torre (compreso tutto il perimetro)6. Dalle ore 23.00 del giorno 7 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 8 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:a. lungomare sen. A. Di Crollalanzab. largo Aduac. piazza A. Diazd. lungomare N. Sauro7. Dalle ore 23.00 del giorno 8 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 9 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze in Bari – S. Spirito:a. lungomare Cristoforo Colombo, dalla Torre ex G.d.F. alla strada Cioffreseb. piazza San Francesco8. Dalle ore 23.00 del giorno 9 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 10 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulla piazza Umberto I in Bari - Carbonara9. Dalle ore 23.00 del giorno 10 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 11 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulla piazza Vittorio Emanuele in Bari - Ceglie del Campo10. Dalle ore 23.00 del giorno 11 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 12 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sul perimetro della piazza Europa in Bari - San Paolo11. Dalle ore 23.00 del giorno 12 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 13 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulla piazza Umberto I (strade interne e perimetrali)12. Dalle ore 23.00 del giorno 16 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 17 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:a. via Caccurib. via Pappacenac. via Posca13. Dalle ore 23.00 del giorno 17 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 18 agosto 2022, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:a. via Manzonib. piazza Risorgimentoc. via Altamurad. via Barletta14. Dalle ore 23.00 del giorno 18 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 19 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:a. via G. Boviob. via S. Costantinoc. via E. Fieramosca, tratto compreso da via Crispi a via Bovio15. Dalle ore 23.00 del giorno 19 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 20 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulla via G. Capruzzi16. Dalle ore 23.00 del giorno 21 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 22 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata su corso Cavour17. Dalle ore 23.00 del giorno 22 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 23 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sul corso Vittorio Emanuele II18. Dalle ore 23.00 del giorno 23 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 24 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:a. via O. Flaccob. viale Salandra19. Dalle ore 23.00 del giorno 24 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 25 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sul corso B. Croce20. Dalle ore 23.00 del giorno 25 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 26 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sul viale Unità d’Italia21. Dalle ore 23.00 del giorno 26 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 27 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sul viale della Repubblica22. Dalle ore 23.00 del giorno 28 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 29 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulla via Principe Amedeo23. Dalle ore 23.00 del giorno 29 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 30 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulla via Nicolai24. Dalle ore 23.00 del giorno 30 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 31 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulla via Dante25. Dalle ore 23.00 del giorno 31 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 1 settembre 2022, è istituito il divieto di fermata sulla via Re David26. Dalle ore 23.00 del giorno 1 settembre 2022 alle ore 6.00 del giorno 2 settembre 2022, è istituito il divieto di fermata sul viale Einaudi, da viale J.F. Kennedy a via Fanelli27. Dalle ore 23.00 del giorno 2 settembre 2022 alle ore 6.00 del giorno 3 settembre 2022, è istituito il divieto di fermata sul viale Einaudi, da via Fanelli a via Amendola28. Dalle ore 23.00 del giorno 4 settembre 2022 alle ore 6.00 del giorno 5 settembre 2022, è istituito il divieto di fermata su via Omodeo29. Dalle ore 23.00 del giorno 5 settembre 2022 alle ore 6.00 del giorno 6 settembre 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze in Bari - San Paolo:a. viale delle Regioni, tratto compreso da viale Europa a via Miglionicob. via Miglionicoc. via Cozzolid. via Cifariello.