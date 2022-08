BARI - Domani, sabato 6 agosto, nel giorno del XVII anniversario del disastro aereo di Capo Gallo, il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone deporrà una corona di fiori presso la stele nel parco Perotti (zona sud) in memoria delle vittime dell’ATR 72 partito da Bari, in direzione Djerba in Tunisia, e precipitato nelle acque siciliane il 6 agosto 2005.

La deposizione avverrà al termine della messa che sarà celebrata nella parrocchia di San Sabino alle ore 17.30.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Disastro Aereo Capo Gallo 6 agosto 2005”, è patrocinata dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia.