Tommaso Gioia: "Brindisi avrà un centro diabetologico prescrittore di primo livello"

- Finalmente la regione sta deliberando in queste ore, l'iter si è concluso: Brindisi avrà un centro - Finalmente la regione sta deliberando in queste ore, l'iter si è concluso: Brindisi avrà un centro diabetologico prescrittore di primo livello. La richiesta di tale attivazione è stato inoltrata dal Dott. Greco nel febbraio 2021.







"L'intero iter l'ho seguito personalmente, sin dall'inizio con il direttore generale del tempo dottor Giuseppe Pasqualone. Ieri sera ho appreso, avvertito dal consigliere comunale

Piero Iaia di San Vito dei Normanni, che ancora nonostante i nostri solleciti, non era stata

ancora rilasciata l'apposita autorizzazione all'attivazione del centro" ha dichiarato, in una nota, il consulente del Presidente Emiliano, Tommaso Gioia "Per il ruolo che rivesto,