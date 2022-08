Barletta Piano Festival: gli allievi di Pasquale Iannone chiudono la sedicesima edizione della rassegna

BARLETTA - La sedicesima edizione del Barletta Piano Festival si chiude mercoledì 10 agosto (ore 21.15), nel salone dell’Hotel La Terrazza, con il concerto dei corsisti iscritti alla Masterclass tenuta in questi giorni dal direttore artistico Pasquale Iannone, concertista di fama internazionale ma anche didatta di grande esperienza che ha formato diversi nuovi talenti degli ottantotto tasti. Molti di loro hanno sempre trovato spazio nelle programmazioni della manifestazione organizzata dagli Amici della Musica «Mauro Giuliani», iniziativa nata per rappresentare un punto di riferimento per i grandi interpreti del pianoforte e i vincitori dei più prestigiosi concorsi internazionali, ma anche per essere vetrina al servizio delle nuove generazioni di musicisti.

Un impegno quest’anno premiato dal Ministero della Cultura con l’ingresso del Barletta Piano Festival nel novero delle attività finanziate con il Fondo unico dello spettacolo già a partire dall’edizione 2022, caratterizzata dalla presenza di alcuni esponenti di punta sulla scena del concertistico internazionale, dal pianista canadese di origini ucraine Eugene Skovorodnikov, con cui il 15 luglio si è aperta la programmazione, all’astro nascente degli ottantotto tasti, il coreano Jae Hong Park, vincitore del Concorso Busoni 2021, passando per le russe Natalia Trull ed Eva Gevorgyan (quest’ultima finalista allo Chopin di Varsavia), protagoniste di due recital realizzati in partnership con il Conservatorio Ciaikovskij di Mosca in un momento molto delicato sul piano delle relazioni internazionali, situazione rispetto alla quale il Barletta Piano Festival ha offerto con la musica e la cultura un segnale di distensione davvero importante.