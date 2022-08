Basket: l'Italia vince 91-84 a Brescia con la Georgia nelle qualificazioni ai Mondiali

via Italbasket fb





Nelle altre gare la Spagna vince 86-64 in Olanda e l'Islanda supera 91-88 dopo un tempo supplementare in casa l'Ucraina. Nell' Italia si infortuna al ginocchio Gallinari, in dubbio per gli Europei di settembre. Nella terza gara l' Italia giochera' l'11 Novembre in casa con la Spagna.

- Nella seconda gara del Girone L delle qualificazioni ai mondiali di basket maschile l'Italia vince 91-84 a Brescia con la Georgia. Nel primo quarto l'Italia prevale 25-19. Nel secondo quarto gli azzurri si impongono 43-34. Il terzo quarto termina 66-66. Migliori marcatori nell' Italia Fontecchio 21 punti e Gallinari 17. Nella Georgia Bitadze 19 punti e Mc Fadden 16.