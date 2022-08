'Ciakky Show' e 'Mandare domani sera' in piazza Castello a Copertino

COPERTINO (LE) - Rinviato nei giorni scorsi causa pioggia, torna per la rassegna “Copertino nel cuore dell’estate” lo spettacolo “Ciakky Show”, varietà condotto da Piero Ciacchi e Federica dell’Anna che mescola momenti di danza con il ballerino, coreografo e cantante Lino Perrone e il corpo di ballo di Battiti Live, la magia comica del Mago Joker e Monique e le imitazioni di Andrew, la musica di GMR Dj.Appuntamento domani alle 21 in piazza Castello a Copertino per una serata che vedrà la presenza di due ospiti tanto attesi: il re brindisino del web Mandrake insieme a Nonna ‘Ncetta e Graziella, simpatiche signore che compaiono nei suoi irresistibili video.