Festival del Cinema: Ermanno Scervino inaugura la sua nuova boutique a Venezia

VENEZIA - Ermanno Scervino torna in Laguna durante le celebrazioni per il Festival del Cinema di Venezia per inaugurare la sua nuova boutique al centro della città, in Calle XXII Marzo, con un evento dedicato a tutte le clienti della Maison che si terrà giovedì 1 Settembre 2022.

Il nuovo punto vendita, che segue la recente apertura del Febbraio scorso a Roma, è sviluppato su due piani ed ospita le collezioni prêt-à-porter di abbigliamento e accessori Ermanno Scervino nonchè una zona esclusiva dedicata alle top client della Maison, con servizi made to measure che vanno incontro alle esigenze del consumatore.

Rinsaldando così il legame tra la moda e il cinema, tra la Maison Scervino e Venezia, questa boutique si fa simbolo di valori e tradizioni che la casa di moda è lieta di celebrare.

In occasione della kermesse, inoltre, Ermanno Scervino tornerà ancora una volta sul tappeto rosso con creazioni che verranno indossate durante le serate da due celebrities, tra cui la modella Alessandra Ambrosio e l’attrice Elisa Sednaoui.