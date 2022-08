ROMA - "Il governo Draghi ha fatto un buon lavoro che io avrei preferito continuasse fino alla scadenza naturale della legislatura. Tuttavia non ha fatto miracoli, come e' ovvio, anche per la presenza al suo interno di forze politiche come i 5 stelle che si sono messe di traverso su tutto, fino a farlo cadere". Cosi' il leader di Fi Silvio Berlusconi in un'intervista a Libero.