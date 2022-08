Bonino: "Soccorso terzo polo a centrodestra? Mi aspetto tutto"

ROMA - Un 'soccorso terzopolista' da Renzi e Calenda, se il centrodestra mancasse l'obiettivo della maggioranza assoluta? "Spero di no, ma dopo le ultime vicende mi aspetto di tutto": lo dice la leader di +Europa Emma Bonino in un'intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica."E' un dato di fatto che nei collegi uninominali, che rappresentano oltre un terzo degli eletti, il terzo polo avvantaggera' Meloni e Salvini", aggiunge. "I due leader sono stati entrambi eletti nel Pd e credo che i loro elettori non vorrebbero un candidato di destra ma per effetto della legge elettorale - avverte ancora Bonino - finiranno per favorirne l'elezione".