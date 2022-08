(BiksuTong/Shutterstock.)

Il presidente americano Biden ha varato un piano di 750 mld per l'ambiente, per favorire l'utilizzo di energia rinnovabile, con l'aliquota fiscale pari al 15% per le grandi imprese. Il pacchetto di aiuti prevede anche il sostegno dei ceti più poveri, che hanno difficoltà a ricorrere alle cure mediche, con l'abbassamento dei prezzi dei medicinali.