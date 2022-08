Bmw Serie 8: la prova

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ da anni la sportiva per eccellenza di casa BMW: ecco la nuova Serie 8. La vettura bavarese è disponibile nelle tre varianti di carrozzeria Coupè, Cabrio, Gran Coupè; è equipaggiata con 3 Motori a Benzina (840i da 340 cv, M850i da 530 cv, M8 Competition da 625 cv) o con 1 Motore Turbodiesel (840d da 340 cv).Esternamente la supercar tedesca è una vettura che incarna perfettamente lo stile BMW: linee sportive combinate con un corpo vettura elegante e dal disegno sempre attuale. Il frontale prominente accoglie la classica mascherina a doppio rene e i fari led affusolati che seguono l’andamento del cofano verso i passaruota. La sportività dell’anteriore la si ritrova anche nel posteriore con una coda sinuosa che sottolinea le forme coupè della Serie 8. Per quanto invece riguarda la cabrio, ovviamente la differenza principale con la coupè, nell’estetica esterna, è la presenza della capote in tela, che si apre e si chiude in 15 secondi fino a una velocità di 50 km/h, che permette di guidare con il vento fra i capelli. Mentre, esteticamente, la Gran Coupè, è una variante a 4 porte, ed è più lunga di 24 cm e più alta di 7 cm rispetto alla Serie 8 Coupè.Internamente tutte e tre le varianti della Gamma Serie 8 presentano un ottimo abitacolo, curato nei minimi dettagli, con una qualità costruttiva e abbinamenti di materiali al top. La plancia include lo schermo da 12,3 pollici con cui gestire tutte le funzionalità di bordo (grazie anche ai comandi vocali e gestuali) e lo schermo centrale a sbalzo di 10 pollici che funge da completissimo quadro strumenti, molto ben chiaro e leggibile in ogni condizione e situazione.Ed ora il momento del test drive: la BMW Serie 8 guidata è stata la M8 Gran Coupè Competition da 215000 €. Dai tempi della prima generazione nata alla fine degli anni ’80 del secolo scorso (1989) ad oggi, la Serie 8 è sempre stata considerata da tutti l’ammiraglia sportiva-supercar della casa tedesca. E questa brutale M8 Gran Coupè Competition ne è l’esempio perfetto. Sotto una carrozzeria dove ogni dettaglio sottolinea sportività e grinta, ci sono soluzioni tecnologiche che rendono ogni viaggio a bordo di quest’auto un’esperienza mistica e trascendentale, con cui raggiungere il nirvana dell’automobilismo. Già all’accensione si sente il rombo sordo del motore, da ben 625 cv, che mette in chiaro subito le cose. Poi appena si pigia sull’acceleratore le emozioni prendono il sopravvento e la “calma”, da ferma, Gran Coupè, si trasforma in una supercar dalle prestazioni da F1 che rendono ogni viaggio, come detto sopra, una esperienza da provare almeno una volta nella vita.Infine il listino prezzi. Iniziamo con la Serie 8 Coupè: si va da 111500 € della 840i per arrivare a 180400 € della M8 Competition (Benzina); per la 840d invece occorrono 124000 € (Diesel). Proseguiamo con la versione Cabrio: si va da 119500 € della 840i per arrivare a 188400 € della M8 Competition (Benzina); per la 840d occorrono 116000 € (Diesel). Terminiamo con la versione Gran Coupè: si va da 108500 € della 840i per arrivare a 177400 € della M8 Competition (Benzina); per la 840d occorrono 113000 € (Diesel).