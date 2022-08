Bovino (Fg), tutto pronto per la Cavalcata storica

Ecco dunque che si ripercorrono secoli di storia oltre che di tradizione e la Cavalcata Storica costituisce un momento di altissima aggregazione che accomuna i cittadini dell’intero territorio montano e provinciale. Oltre, ovviamente, a richiamare appassionati e curiosi da tutto il mondo.



Quest’anno la cavalcata che prenderà il via alle ore 10:00 del 29 agosto, dall’ingresso del paese (via Nazionale), vedrà la presenza speciale della Fanfara dei Carabinieri che prenderà parte sia al corteo storico che in serata, alle ore 21:00 si esibirà con un’affascinante concerto bandistico in Piazza Duomo.



Il Corteo è preceduto dal rito civile religioso presso il santuario dedicato alla Madonna di Valleverde e parte dall’ingresso del paese, snodandosi lungo il Corso principale, procedendo verso il Borgo Antico, attraversando via Roma fino a giungere in Cattedrale, dove avviene la benedizione dei Cavalieri da parte dell’Arcivescovo. Alla sfilata partecipano le massime autorità cittadine, militari e religiose dei paesi limitrofi, della Provincia e dell’antica Diocesi, ciascuna col proprio stendardo. La parata avviene in forma solenne e si compone di quadri in costume d’epoca che rievocano i momenti più importanti della storia bovinese.



In testa i figuranti rievocano l’epoca medievale dell’apparizione della Madonna e accompagna l’ingresso in città della statua lignea scortata da cavalieri e dame con il seguito dei popolani. Segue il gruppo che ricorda la visita resa al santuario da Donna Maria d’Austria, sorella del Re di Spagna Filippo IV e sposa di Ferdinando d’Austria, in occasione della sua permanenza a Bovino presso la corte dei duchi Guevara nel 1630. Il terzo rappresenta il Duca Giovanni Maria Guevara e la Duchessa Anna Maria Suardo col seguito delle famiglie notabili: siamo nel 1750, e i signori di queste terre, i Duchi Guevara appunto, per l’occasione aprivano le loro stalle e mettevano a disposizione della comunità cavalli e carrozze per percorrere il tragitto dal Santuario al paese. A conclusione del corteo la rappresentazione della tradizione contadina a piedi e nobile a cavallo di fine Ottocento.



Il programma



28 Agosto 2022



ore 8:00 Santuario di Valleverde



Conclusione Novena



ore 9:00/12:00 Per le vie della città



Complesso Bandistico Città di Orsara



ore 21:00 Piazza del Duomo



Lino Rufo - Blues Quartet band



29 Agosto 2022



Ore 9:00 Presso il Santuario di Valleverde



Omaggio alla Madonna da parte della Comunità di Castelluccio dei Sauri.





Ore 10:00 Bovino



Cavalcata Storica



ore 18:30 Basilica Concattedrale



Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Vincenzo Pelvi



Ore 19:30 Processione per le vie della città



ore 21:00 Piazza del Duomo



Concerto bandistico a cura della FANFARA dei CARABINIERI





ore 24:00 Spettacolo di Fuochi Pirotecnici





30 Agosto 2022



Ore 21:00 Piazza XX Settembre



Concerto dei Senza Resa - Cover Band Vasco Rossi





Ore 23:00 Piazza XX Settembre



Non stop Dj live

