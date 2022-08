Chiara Bontempi: un addio al nubilato tra strass e glitter firmato Atelier Emé

L’influencer e blogger Chiara Bontempi, per festeggiare l’addio al nubilato in vista delle nozze con il campione olimpico Gianmarco Tamberi, ha scelto di indossare un abito firmato Atelier Emé. Le amiche più care hanno organizzato una giornata speciale all’insegna del divertimento e del relax per festeggiare la futura sposa: le ragazze hanno scelto di passare anche una giornata in barca tutte insieme, per godersi tra donne l’estate e la tranquillità del mare.

Il modello Sabrina è lo scintillante abito corto dall’animo glamour indossato da Chiara per l’occasione speciale: interamente realizzato in tulle glitter, è il modello perfetto per avvolgere e illuminare la silhouette dell’influencer e renderla protagonista della giornata dedicata a lei.

La grintosa scollatura quadrata, con eleganti spalline incornicia il décolleté, mentre il particolare scollo sul retro, non può che esaltare splendidamente la schiena.

La vaporosa gonna corta, dall’allure glam rock, rende il capo frizzante e perfetto per festeggiare con charme ed eleganza il proprio addio al nubilato.

Impreziosisce il look un’elegante forcina con la scritta BRIDE interamente realizzata di sfavillanti piccoli strass, da indossare sui capelli per illuminare l’acconciatura e il viso.

Eleganza, glamour e romanticismo sono il connubio perfetto di cui il brand si serve per far sentire a proprio agio le modelle che indossano gli abiti firmati Atelier Emé: il raffinato marchio propone da sempre modelli da cerimonia che rispecchiano e valorizzano al meglio ogni personalità, con abiti di alta sartorialità e 100% made in Italy.