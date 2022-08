Sono in corso analisi tecniche per determinare le cause dell’evento e per capire se la sua formazione sia imputabile in qualche misura alle attività di estrazione.

SANTIAGO DEL CILE - L'ente cileno che si occupa di geologia ha cominciato a indagare su una grossa voragine che si è aperta nel fine settimana vicino a una miniera di rame. Il misterioso buco ha un diametro di 25 metri e una profondità di circa 200. Sul suo fondo è stata trovata molta acqua.