Istituto 'Paisiello' di Taranto: approvata dalla Regione convenzione per la statizzazione

TARANTO - Altro passo avanti verso la completa statizzazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello” di Taranto. Abbiamo, infatti, approvato,ieri, lo schema di Convenzione tra Regione Puglia, Provincia di Taranto, Istituto “G. Paisiello” e Ministero dell’Università e della Ricerca, per la statizzazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Taranto. Così in una nota, Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto.Si tratta - prosegue - di un provvedimento che pone finalmente fine ad una battaglia intrapresa da anni a Taranto, anche dal sottoscritto, nelle vesti di consigliere provinciale e regionale del territorio. Col Presidente Emiliano, finalmente si è raggiunti questo obiettivo che dà lustro alla città, alla cultura storica musicale che da anni contribuisce all’educazione e formazione professionale di centinaia di giovani.L’Istituto musicale “Paisiello” con la statizzazione conserverà la sua piena autonomia, donando tranquillità agli studenti e a tutto il personale che con sacrificio in questi anni ha tenuto testa alla precarietà.Taranto si caratterizza così anche come città culturalmente musicale, capace di offrire sbocchi occupazionali alternativi, in una filiera nobile divenuta anche strategica in un contesto che non attende altro che nuove, buone opportunità.