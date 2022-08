Concerti: Sergio Cammariere e Cosimo Damiano Damato in Piano Poetry per ‘Jazz a Corte’ a Palazzo delle Arti Beltrani

TRANI (BT) - A Palazzo delle Arti Beltrani a Trani la musica di Sergio Cammariere incontra la poesia di Cosimo Damiano Damato nel recital “Piano Poetry”. Tra gli eventi fuori cartellone della IV edizione di Jazz a Corte, l’appuntamento conclama la vocazione del festival musicale en plein air, in collaborazione con il Dino Risi Jazz Corner di Trani, in cui la Corte ‘Davide Santorsola’ si apre alle varie sfumature del jazz mediante sonorità, ispirazioni, declinazioni della vasta gamma del genere musicale, e dove musicisti affermati del territorio e nomi internazionali trovano uno spazio privilegiato per esibirsi.Il recital è una vera e propria chicca della stagione eventi 2022 di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani, prodotta dall’Associazione Delle Arti con il patrocinio di Costa Sveva e del Festival internazionale Castel dei Mondi di Andria, con il sostegno della Regione Puglia e della Città di Trani.Lo spettacolo, prodotto da Aldo Mercurio, già in programma per lunedì 25 luglio e posticipato a causa di contatti degli artisti con persone positive al Covid 19, si svolgerà venerdì 26 agosto. Sul palco, evocativi, un pianoforte e una macchina per scrivere su uno scrittoio illuminato da una lampada Churchill. Una veste nuda e minimale. I monologhi, le storie e le poesie di Damato sono scanditi dalle musiche strumentali di Cammariere, un arrangiamento essenziale, solo voce e pianoforte, che suscita emozioni pure e racchiude anche versioni inedite delle sue perle amate dal pubblico da “Tutto quello che un uomo” a “Dalla pace del mare lontano”, passando per “Le porte del sogno” e “Sorella mia”, sino alle canzoni più intime come “E mi troverai” e a tante altre. Damato racconta storie di poeti, di rivoluzioni e di amori, rivelando la sensualità e l’impegno civile, la sacralità esistenziale, le inquietudini, l’erotismo, il dolore, i figli, le battaglie civili e il palcoscenico, disegnando immaginifiche stanze su quel giardino segreto dove cantare l’amore, quello perduto, perso e poi ripreso, dimenticato, inseguito, afferrato, sognato, sofferto, salvifico, spietato ed infinito. Damato attinge dalla sua trilogia letteraria dell’amore, delle inquietudini e delle rivoluzioni: “ L’ultima sequenza di un film di Jarmusch ”, “ Leonard Cohen è tornato ” e “La disperazione di Kurt Cobain” e dalla lunga discografia di Cammariere. La poetica dell'autore, drammaturgo, poeta e regista pugliese prende vita grazie alle composizioni per piano-solo, dal disco Piano Nudo del cantautore calabrese che ne scandiscono il ritmo. Damato e Cammariere vengono da altre contaminazioni artistiche condivise: il cantautore calabrese ha scritto la colonna sonora del film “Prima che il Gallo canti”, in cui il regista pugliese racconta Don Andrea Gallo. Damato ha scritto e diretto i videoclip a cartoni animati: “La fine di tutti i guai” e “Dalla pace del mare lontano”, i cui versi sono liberamente ispirati a “I figli del mare” del poeta Carlo Michelstaedter. Proprio in quest’ultimo video Damato e Cammariere rendono omaggio a Trani in una sequenza in cui si vede Gino Paoli dipingere la Cattedrale sul mare. Assieme, a quattro mani, hanno scritto il romanzo di formazione, ispirato alla vita di Cammariere, dal titolo “Libero nell'aria”, pubblicato da Rizzoli. A fine spettacolo, venerdì 26 agosto, ci sarà il firmacopie con gli autori a cura della Libreria Luna di Sabbia di Trani.Porta ore 20,30 – inizio ore 21,00. In occasione dello spettacolo di Cammariere e Damato, anche la possibilità di ristoro con prodotti tipici pugliesi e beverage di qualità nel Bar a Corte.Per prenotare: È possibile acquistare i biglietti direttamente presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani tutti i giorni dal martedì alla domenica, ad eccezione del lunedì, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Oppure on line sulla piattaforma: i-ticket: www.i-ticket.it/groups/stagione-artistica-palazzo-delle-arti-beltrani-2022 ; link dedicato al recital “Piano poetry” con Sergio Cammariere e Cosimo Damiano Damato: https://www.i-ticket.it/eventi/cammariere-damato-davide-santorsola-trani-biglietti Info: tel.: 0883500044 / e-mail: info@palazzodelleartibeltrani.it