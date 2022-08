Conte: di fronte a emergenze famiglie e ambiente non ci voltiamo dall'altra parte

ROMA - "Da tempo abbiamo lanciato l'allarme su due emergenze di fronte alle quali non ci voltiamo dall'altra parte: quella di famiglie e imprese che non ce la fanno e quella ambientale. Oggi a San Benedetto del Tronto con i pescatori alle prese con il carobenzina e una lotta quotidiana contro la plastica nelle nostre acque, grazie alla nostra Legge Salvamare": lo scrive su Facebook il presidente del M5s Giuseppe Conte, che oggi è stato in barca nella località marchigiana con un rappresentate della comunità di pescatori e della marineria locale.