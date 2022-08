Salvini lascia Lampedusa, atteso in Piemonte per tour elettorale





"Stavolta sono venuto a sorpresa, l'altra volta quando avevo avvisato non c'era una virgola fuori posto", ha spiegato il leghista. Ora Salvini proseguirà il suo tour elettorale che lo vede impegnato in serata ad Arona e in serata ad Alessandria, in Piemonte. Mentre la tappa lombarda di Busto Arsizio è stata annullata.

LAMPEDUSA - Il segretario della Lega Matteo Salvini ha lasciato poco prima delle 16 Lampedusa. È durato meno di quattro ore il blitz a sorpresa nell'isola pelagica del leader della Lega, tornato a visitare l'hot spot per i migranti dopo la tappa del 5 e 6 agosto. Una visita non annunciata, hanno spiegato dal Carroccio, per vedere la realtà del centro.