Conte: ''La destra? Una tigre di carta''

ROMA - Giuseppe Conte in un'intervista al quotidiano Avvenire, definisce la destra "una tigre di carta". e sulla guerra in Ucraina afferma: ''Le parole pace, negoziato, diplomazia sono sparite dal dibattito pubblico. Mi chiedo: ci siamo rassegnati all’ineluttabilità della guerra? Una politica al passo con i tempi aprirebbe oggi un dibattito sulla necessaria fine della corsa agli armamenti, non solo in Ucraina''.