E' il giorno di Lecce-Inter, Inzaghi: ''C'è tanta voglia di cominciare''

LECCE - Inizia la Serie A 2022-2023. L'Inter di Simone Inzaghi è pronta: alle 20:45 scenderà in campo al Via del Mare di Lecce per la sfida con la squadra salentina, neopromossa.

“C'è tanta voglia di cominciare: abbiamo fatto un buon lavoro fin dal 6 luglio e abbiamo giocato tante partite, molte delle quali impegnative. Volevamo misurarci con squadre più avanti di noi nella preparazione. A parte D'Ambrosio saranno tutti disponibili. ”

LECCE-INTER IN TV

Lecce-Inter, in programma sabato 13 agosto alle 20:45 allo stadio "Via del Mare" sarà trasmessa in diretta da DAZN e su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4k (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 satellite).

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati