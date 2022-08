ROMA - "Potrei essere la prima donna a guidare il governo nella storia d'Italia. Intervista dalla tv americana Fox News, Giorgia Meloni commenta il corso delle elezioni. Sarebbe per me un grande onore, come lo è stato essere la presidente del partito conservatore e riformista europeo. I sondaggi dicono che nelle prossime elezioni Fratelli d'Italia, con la coalizione di centrodestra, sarebbe il primo partito''.