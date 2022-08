Emergenza sangue, Fidas Pugliese: “Donazioni in aumento, ma interventi a rischio sospensione”

“Si torna a parlare di sospensione degli interventi in elezione a rischio di sanguinamento - ha commentato il presidente della Fidas Pugliese Donatori Sangue, Corrado Camporeale che rilancia l’appello ricevuto dal sistema trasfusionale regionale circa l’emergenza sangue - Lo sforzo finora è stato significativo da parte di tutti, le donazioni registrate in particolare presso il Policlinico di Bari sono in aumento, ma tutto questo non è ancora sufficiente per colmare il fabbisogno”.



“Dopo il weekend di Ferragosto - ha continuato Camporeale - anche questa settimana si conferma critica ed è per questo motivo che Fpds ha attivato tutti i campanelli d’allarme tra le proprie Sezioni e intende con forza ribadire l’invito a tutti coloro i quali sono nelle condizioni richieste ad effettuare la propria donazione. Le difficoltà le stiamo avvertendo quotidianamente. La carenza di sangue, quest’anno più grave e persistente del solito, è un problema che riguarda tutti noi cittadini - ha sottolineato Camporeale ribadendo quanto affermato anche nelle scorse settimane - Ci sentiamo di farci carico in prima linea dell’impegno nelle attività di contrasto a questa emergenza, ma è come comunità che dobbiamo sviluppare un vero senso di partecipazione e condivisione. Le occasioni sul territorio non mancano. Le raccolte straordinarie organizzate dalle diverse Sezioni si stanno intensificando; è poi sempre possibile prenotare la propria donazione presso i centri trasfusionali degli ospedali. Invito tutti a visitare il sito ufficiale di Fpds all’indirizzo fidaspugliese.it ed a prendere contatto con la Sezione più vicina per ricevere tutte le informazioni necessarie”.

BARI - La ripresa dell’attività trapiantologica dell’Ematologia, il tentativo di recuperare terreno circa le liste d'attesa createsi durante il periodo di pandemia, l’aumento anche significativo degli incidenti e dei traumi stradali, i maggiori trapianti d’organo: in una mail inviata agli addetti ai lavori dal direttore dell’UO Medicina Trasfusionale del Policlinico di Bari, dott. Angelo Ostuni, delineate le cause dell’emergenza sangue che sta ripetutamente colpendo il sistema sanitario regionale e le motivazioni di una nuova chiamata al massimo impegno da parte del mondo dei donatori.