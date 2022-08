Fitto (FdI): “Programma parte da modifiche a Pnrr”

ROMA - "Non crediamo nelle promesse irrealizzabili. Bisogna essere seri e credibili nei confronti dell'opinione pubblica. Serve innanzitutto una risposta immediata alle conseguenze della guerra. Noi abbiamo già messo in campo alcune iniziative e proposte, nei giorni scorsi il commissario europeo Gentiloni ha di fatto aperto, al di là della lettura che si vuole dare, alle modifiche del Pnrr". Lo ha detto l'europarlamentare pugliese di Fratelli d'Italia Raffaele Fitto, capolista nel collegio plurinominale di Lecce alle prossime elezioni del 25 settembre. "Giorgia Meloni sostiene da mesi - ha ricordato Fitto - che c'è bisogno di adeguare questo strumento alle conseguenze della guerra. Il Pnrr è stato immaginato prima dello scoppio della guerra. Dal costo dell'energia all'aumento del costo delle materie prime, ci sono già questi due argomenti su cui è necessario adeguare questo strumento. Serve poi anche una risposta forte a livello europeo per un tetto al prezzo del gas, ma soprattutto servono risposte credibili e possibili. FdI è portatore di proposte che abbiano la realizzabilità e quindi la copertura economica".