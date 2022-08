Meeting Rimini: "Grazie Mario", Draghi accolto così a kermesse Cl

Alessia Pierdomenico/ Shutterstock

RIMINI - “Grazie Presidente, grazie Mario". E’ stato accolto così il presidente del consiglio Mario Draghi in fiera a Rimini dove tra poco sarà sul palco della kermesse di Cl.Ad attenderlo all'ingresso dei padiglioni c'erano il presidente del Meeting Berhard Scholz, il sindaco di Rimini Sadegholvaad e il prefetto di Rimini Forlenza. E' la terza volta che Mario Draghi partecipa al Meeting di Rimini.La prima nel 2009 quando era governatore della Banca d'Italia, la seconda nel 2020 a poca distanza dal termine del suo mandato come governatore della Bce e quest'anno come premier in carica per gli affari correnti.“L'Italia è un grande paese che ha tutto quel che serve per affrontare le difficoltà". "Tra poche settimane gli italiani sceglieranno il nuovo parlamento. Vi invito tutti ad andare a votare". Lo dice il premier Mario Draghi al Meeting Cl."Sembravamo avviati verso una ripresa lenta e incerta, a 18 mesi di distanza possiamo dire che non è andata così: gli italiani hanno reagito con coraggio e concretezza e hanno riscritto una storia che sembrava già decisa. Insieme abbiamo dimostrato che l'Italia è un grande Paese che ha tutto quello che serve per superare le difficoltà che la storia ci mette davanti" ha aggiunto Draghi."Queste crisi geopolitiche, economiche e ambientali hanno origini che spesso sono fuori dai confini del nostro Paese ma spetta a chi governa dire la verità e insieme rassicurare cittadini con risposte chiare e concrete" ha detto Draghi nel suo intervento al Meeting di Rimini.