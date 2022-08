Gazprom: stop forniture Ue attraverso Nord Stream

MOSCA - Il gigante russo Gazprom ha sospeso le forniture di gas all’Ue attraverso Nord Stream per tre giorni a causa dell’avvio di lavori di manutenzione dell’unica unità di compressione del gas rimasta in funzione presso la stazione di Portovaya. A riferirlo l’agenzia stampa russa Tass che cita operatori tedeschi di gasdotti Opal e Nel.L’erogazione di gas attraverso Nord Stream nel punto di ricezione nel Greifswald tedesco si è completamente interrotta questa mattina dalle 4 ora di Mosca, le 5 in Italia.Il calo a zero del pompaggio di gas è stato confermato anche da Nord Stream AG.