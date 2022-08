Il 2-3 settembre 2022 il XIX Premio Nazionale città di Ischitella-Pietro Giannone

ISCHITELLA (FG) - Il 2-3 settembre 2022 si terrà la premiazione della XIX edizione del Premio nazionale Città di Ischitella-Pietro Giannone per una raccolta inedita nei dialetti d’Italia.Il programma si articolerà in due giorni e prevedeVenerdì 2 settembre - FOCE VARANOAlle ore 17,30 Crocifisso di Varano: Apericena poetico-canora “Con la cultura si mangia” con la partecipazione di poeti garganici e dei vincitori e finalisti del Premio Ischitella-Pietro Giannone. Presenta Angelo Blasetti. Intermezzi musicali del Coro “Nuovo Coro Popolare” di Roma, diretto dal M° Paula Gallardo Serrao - Evento patrocinato da By Cosimillo di Russo Anna Rita.Alle ore 20,30 presso il B&B Torre del Lago in Contrada Foce VaranoReading dei poeti vincitori e finalisti del Premio Ischitella-Pietro Giannone, con intermezzi musicali del Coro “Nuovo Coro Popolare” di Roma. Presenziano i giurati del PremioSabato 3 settembre - ISCHITELLAAlle ore 17,30 Centro Storico: Percorso poetico-canoro con i poeti vincitori e finalisti.Alle ore 20,30 piazza San Francesco: Introdotto dal Complesso bandistico “Pietro Giannone”, Reading e Assegnazione del Premio Nazionale Città di Ischitella-Pietro Giannone ai vincitori della XIX edizione: Sergio Cicalò I classificato, Grazia Scuderi II classificata, Nerina Poggese III classificataInterventi musicali del Gruppo Folk “Sangue Mediterraneo”.Presentano Rosa Comparelli e Angelo Blasetti.Partecipano i membri della Giuria: Rino Caputo (presidente), Anna Maria Curci, Manuel Cohen, Vincenzo Luciani, Giuseppe Massara, Cosma Siani, Marcello Teodonio.Le iniziative si terranno nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento della pandemia e di distanziamentoMaggiori Info: 340.7956470