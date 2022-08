'La lunga estate barese': i principali appuntamenti dal 29 agosto al 4 settembre

---



Cartellone Le due Bari - rassegna “Felicità Adriatica”, a cura di Granteatrino, Teatro di Pulcinella (Arena della Vittoria).



Mercoledì 31 agosto, alle 20.30, da “Marcovaldo, ovvero le stagioni in città” di Italo Calvino, Compagnia Arterie Teatro. Una storia simpatica e divertente, racconta di un “uomo di natura”, Marcovaldo, che riesce a trovare fra lo smog e i grattacieli di una grande città un piccolo angolo verde dove alimentare il sogno di un “altrove”. Uno spettacolo frizzante, ricco di colori, gag divertenti, oggetti e tecniche teatrali, per parlare ai bambini dell’importanza di essere sempre se stessi e ricercare il bello all’interno di una società che sempre più tende all’omologazione.



---



Cartellone Le due Bari - rassegna “Unite gli estremi, e avrete il vero centro- Porta d’oriente”, a cura di Resextensa, sede associazione Gea.



Mercoledì 31 agosto, alle 18, “Non tutti sanno che…”, Resextensa Dance Company. Un racconto, un viaggio che porta a visitare i meandri complessi, colorati e inaspettati della creazione artistica: come si arriva a decidere che una cosa vada bene piuttosto che un’altra? come si arriva a dire, “Ecco!!”? Come si inventa, e cosa si combina per arrivare a uno spettacolo compiuto, pronto da presentare al pubblico? Uno spaeciale dietro “le quinte”.



---



Cartellone Le due Bari - rassegna “Palcoscenici di comunità”, a cura di AncheCinema, Arena della Pace a Japigia



Mercoledì 31 agosto, alle 20.30, Gegè Telesforo Quintet in concerto, special guest Gaia Gentile.



---



Cartellone Le due Bari – rassegna “Le fiabe sono vere”, a cura di Madimù, strada Annunziata (spazio antistante Punto Luce Bari), Bari vecchia.



Giovedì 1 settembre, alle 17.30, spettacolo “Amaterasu” di e con Marianna Di Muro e Annabella Tedone,. Variazioni sul tema di un’antica leggenda giapponese: il mito di Amaterasu, la Dea del sole, tra le divinità principali della cultura shintoista. Per i piccoli dai 6 anni in su.



---



Cartellone Le due Bari - rassegna “Felicità Adriatica”, a cura di Granteatrino, Teatro di Pulcinella (Arena della Vittoria).



Giovedì 1 settembre, alle 20.30, spettacolo di burattini “Il gran duello di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica”, della compagnia Figli d’Arte Cuticchio. Lo spettacolo riprende una delle storie più care al pubblico tradizionale dell’opera dei pupi, il Gran Duello di Orlando e Rinaldo. Il linguaggio scenico è condensato badando a sfruttare più il lato spettacolare che lo svolgimento esauriente della storia tramandata dalla tradizione. Prima dello spettacolo si terrà un incontro con il pubblico a cura del maestro Mimmo Cuticchio, erede diretto e originale interprete della tradizione palermitana dell’Opera dei Pupi. Per i piccoli a partire dai 6 anni.



---



Cartellone Festa del Mare, evento unico, rotonda di Santo Spirito, piazza Roma.



Venerdì 2 settembre, alle 21, Mirko Signorile in “A part of me”, un concerto ispirato all’esperienza vissuta con il lockdown : un concerto sognante che sospende il tempo per far spazio ad una narrativa musicale sobria, dove il necessario diventa il focus e il climax dell’intera performance. Atmosfere di new classicismo e jazz pervadono i tasti bianchi e neri ed incontrano i suoni elettronici del synth che fa da tappeto e collante delle diverse storie musicali. Un concerto da vivere tutto d’un fiato, magico e cinematografico.



---



Cartellone Le due Bari - rassegna “Unite gli estremi, e avrete il vero centro- Porta d’oriente”, a cura di Resextensa, Teatro Abeliano.



Sabato 3 settembre, alle 21, “Il quinto elemento”, direzione di Elisa Barucchieri. Un progetto unico e speciale, che celebra la più sottile e profonda potenza della forza vitale umana – la gioia di vivere e sentire, la gioia di essere uniti, l’obliterazione dei limiti a favore della celebrazione delle capacità. Su selezione: lezioni di danza terra-aria, per danzatori professionisti e persone con o senza disabilità, per giungere a uno spettacolo finale, assieme a ResExtensa Dance Company.



---



Cartellone Le due Bari - rassegna “C’è aria di festa”, a cura di Coop. Teatri di Bari, spazi del Teatro Kismet.



Sabato 4 settembre, alle 17.30, “Il sole, la nostra stella”, di P. Catizone, a cura del Planetario di Bari con Pierluigi Catizone. Spettacolo di astronomia solare realizzato attraverso sofisticati strumenti dedicati all’osservazione del Sole in piena sicurezza.



---



Infine, si segnalano gli appuntamenti odierni:



Cartellone Festa del mare – rassegna “Bari Piano Festival”, direzione artistica di Emanuele Arciuli, Torre Quetta.



Lunedì 29 agosto, alle 19, David Helbock in “Omaggio a John Williams”. Alceste Ayroldi introduce l’appuntamento conclusivo della V edizione della rassegna pianistica barese.



---



Cartellone Le due Bari - rassegna “Onde sonore”, a cura di Nel Gioco del Jazz, all’Arena della pace di Japigia.



Lunedì 29 agosto, con inizio alle 21, concerto dei Ghost Horse (Dan Kinzelman, Filippo Vignato, Glauco Benedetti, Gabrio Baldacci, Stefano Tamborrino.



---



Cartellone Le due Bari - rassegna “Unite gli estremi, e avrete il vero centro- Porta d’oriente”, a cura di ResExtensa, sul waterfront di San Girolamo.



Lunedì 29 agosto, con inizio alle 21, spettacolo “La donna demodè”: siamo ormai travolti da una inquietante ansia di sapere costantemente cosa faccia l’altro, dove si trovi, a cosa stia pensando.. La bellezza di un incontro inaspettato, la purezza di un gesto casuale o la condivisione di un pensiero nella distanza sembrano ormai concetti fuori moda, anzi… demodè.