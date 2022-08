'Le Notti della Contea', tutto pronto per un tuffo nel passato

Dal 5 al 7 agosto tutte le sere: eventi, mercatini, taverna medievale, banchi rievocativi, duelli e l’investitura dei cavalieri

CONVERSANO (BA) - Stanno per arrivare Le Notti della Contea, l’evento rievocativo che per tre giorni, dal 5 al 7 agosto, vestirà di un fascino immortale il centro antico di Conversano, che per secoli fu la Città dei Conti, anzi del Conte. Proprio attorno al noto Conte Giangirolamo II Acquaviva D’aragona si raccoglieranno cortigiani e popolani, dame, giullari, cavalieri ed artigiani, sbandieratori, arcieri e falconieri, riportando in vita un autentico borgo medievale. Oltre 400 rievocatori storici si preparano a farci vivere un evento straordinario.L’evento Le Notti della Contea, alla sua 7^ edizione, è inserito nel cartellone Borgo d’Estate del Comune di Conversano, ed è organizzato dall’Associazione SensAzioni del Sud della Presidente Mariangela Sibilia, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale ed in particolare con l’assessorato alla cultura guidato da Katia Sportelli. La direzione artistica è di Gabriele Corianò.L’iniziativa si realizza con la collaborazione di numerose associazioni culturali e rievocative ed il sostegno della BCC di Conversano.Ricchissimo il programma: da venerdì 5 a domenica 7 agosto, tante occasioni per sentirsi parte della storia di Conversano.Si parte il 5 agosto, alle ore 19.00 in piazza Luigi Sturzo, con un Convegno attorno al tema “La Contea di Conversano fra Normanni e Svevi” a cura dell’associazione culturale Incontri. Poi dalle ore 20.00 l’apertura della Taverna Medievale allestita nella Villa Garibaldi e della Fiera dell’Antico Artigianato nel centro storico che per questa rinnovata edizione avrà anche un banco del cambio moneta da euro in “Ducato Apuliense”. A seguire, dalle ore 20.30, l’apertura delle scene rievocative con artigiani di ogni tipo (in corso Domenico Morea) e degli Accampamenti di Cavalieri e del Posto di Guardia. Sempre nel centro di Conversano, alle 20.30 si svolgeranno Duelli con spade e gare di Tiro con l’Arco (nel largo della Torre Poligonale), i Giochi Medievali con la Grande Giostra per Bambini (in villa Garibaldi) e Spettacoli di Giocoleria (in piazza Castello). E questi sono solo alcuni dei tanti angoli dedicati alla storia medievale che prenderanno vita venerdì sera per chiudersi domenica. Tre giorni ricchissimi quindi.Grande attesa accompagnerà le scene rievocative dedicate alla storia di Conversano che partiranno alle ore 21.00 e si ripeteranno ciclicamente per tutta la sera fino a tarda ora: L’investitura di un Cavaliere Templare (Largo Cattedrale); La rissa in taverna (villa Garibaldi); e il Duello di Ostuni (Giardino dei Limoni).Il giorno seguente, sabato 6 agosto, dalle ore 20.00 in poi saranno riproposte le attività e le rievocazioni in giro per il borgo, con una chiusura spettacolare. Alle 21.30 e poi alle 22.30 si esibiranno in piazza Castello i Falconieri della Gracia.A chiudere la kermesse rievocativa, domenica 7 agosto, sarà un evento nell’evento: il ritorno del Gran Corteo Storico Multiepoca con l’attore Beppe Convertini nel ruolo del Conte di Conversano. Il corteo partirà alle ore 20.00 da viale Adriatico e dopo un percorso lungo 3 km raggiungerà Piazza Castello.Infine, alle ore 22.00, sempre in piazza Castello, un altro ospite d’onore, Gianluca Foresi, si esibirà nelle vesti del Giullar Cortese.Il tutto con scenografie d’eccezione, abiti d’epoca, mostra di armi e oggetti medievali, per un vero tuffo nel passato di Conversano.Non lasciatevelo raccontare, venite a viverlo. Borgo d’Estate vi aspetta con Le Notti della Contea.