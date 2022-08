Lecce, al via la 6ª edizione della Sagra del Carnevale

LECCE - In arrivo la 6ª edizione della Sagra del Carnevale! Il Comitato Carnevale Galatonese torna a colorare l'estate galatonese, con la "gastroallegria" che soddisferà animi e palati nella splendida cornice barocca di Piazza Ss. Crocifisso,

Ritorna, dopo due anni di fermo, la “Sagra del Carnevale” giunta alla sua 6^ edizione. Saranno 3 giorni di risate e divertimento nel corso dei quali assaggiare i piatti tipici della tradizione culinaria salentina preparati appositamente dai nostri ristoratori.

L'appuntamento si rinnova, quindi, per i giorni 11-12-13 agosto in Piazza SS. Crocifisso, in uno scenario barocco tra i più belli di tutta la provincia. La “Sagra del Carnevale”, chiamata così per congiungere, già dal nome, un connubio strano e diverso dai classici stereotipi, è un evento che nasce con l’intento di unire, l’organizzazione del carnevale tipico del periodo invernale con quella che è la “Sagra”, momento gastronomico ormai diventato must dell’estate salentina e pugliese in generale. In pochi anni la “Sagra del Carnevale” è già diventato uno degli eventi gastronomici più attesi del Salento, data l’ottima qualità dei piatti preparati dai migliori ristoratori e pasticceri della città ai quali si accompagnano esilaranti momenti di divertimento, allegria e musica.

La "Gastroallegria", così definita allegoricamente per unire l’allegria del carnevale alla gastronomia, soddisferà tutti i palati, attraverso la degustazione dei migliori prodotti tipici locali salentini come le immancabili pettule unite al gusto delle purpette e a quello dei panzerotti per iniziare; purpu alla pignata, pezzetti di cavaddhu nonchè carne alla brace di tutti i tipi per continuare. Infine spazio al re dei dolci salentini, il pasticciotto, oltre a tanti deliziosi e rinfrescanti gelati.

Molteplici e variegati saranno gli artisti che si alterneranno sull’apposito palco predisposto in Piazza SS. Crocifisso nei 3 giorni di sagra. Ad aprire gli spettacoli d’intrattenimento l’animazione dei Zigo e i Carosello per poi passare alla musica tradizionale salentina con gli Scazzacatarante. Venerdì 12 agosto, invece, si inizia con l’esibizione del galatonese Ugo Busatto con Mattia Carluccio alla chitarra, per poi chiudere la serata con gli esilaranti Seventy Level. Sabato 13 agosto, infine, si chiuderanno le esibizioni musicali con l’Ensamble Popolare e i Polaroid, Italian Party Band. Info: 3280492397