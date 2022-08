Lecce, finanziato con il Pnrr il nuovo asilo nido nel quartiere Kolbe

LECCE - Un nuovo asilo nido in via San Massimiliano Kolbe, un edificio di proprietà comunale mai ultimato che troverà finalmente una destinazione e una funzione di servizio per il quartiere: il Ministero dell’Istruzione ha destinato, nell’ambito della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 1.563.500 di euro al Comune di Lecce sulla base dello studio di fattibilità candidato a dicembre scorso nell’ambito del Piano per gli asili nido.Il nuovo asilo nido comunale offrirà la disponibilità di 60 posti, suddivisi equamente in tre sezioni d’età: 0-12 mesi (lattanti), 12-24 mesi (semidivezzi), 24-36 mesi (divezzi), che saranno integrati nell’offerta comunale di asili nido presente in città, che oggi comprende gli asili il Cerbiatto, Nicholas Green, Ilaria Alpi, Piccolo Principe e Angeli di Beslan (di prossima riapertura).La struttura, che insiste su un lotto di circa 4mila metri quadri, si svilupperà su due piani: al piano terra, su una superficie di circa 900 metri quadri, saranno realizzate le tre sezioni nelle quali si svolgeranno le attività didattiche, educative e ludiche per i bambini, un’ampia sala giochi comune e altre sale dedicate al gioco e alle attività per lo sviluppo della psicomotricità; al piano interrato, su una superficie di 260 metri quadri, saranno collocati i locali adibiti a deposito, magazzino servizi igienici e spogliatoi per il personale.L’asilo sarà dotato di pannelli fotovoltaici destinati a soddisfare le esigenze energetiche della struttura, saranno effettuati interventi per inspessire muri e solai e realizzato il cappotto termico. Le aree a verde che costeggiano e fanno da sfondo alle attività dei bambini saranno piantumate con alberi ad alto e medio fusto, oltre a cespugli con le essenze profumate della macchia mediterranea. Per l’irrigazione delle specie arboree è previsto l’inserimento di una cisterna sotterranea alimentata da un sistema di tubazioni per la conservazione dell’acqua piovana convogliata dall’area solare dell’edificio.“Un servizio fondamentale per le famiglie che vivono nel quartiere Kolbe e non solo – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – realizzare asili nido pubblici significa mettersi al fianco dei giovani genitori, facilitandone la gestione dell’equilibrio tra tempo di vita e lavoro. Lecce ha una ampia offerta di strutture pubbliche e private convenzionate che offrono grazie al welfare regionale un servizio che considero essenziale. Il nuovo asilo nido sarà realizzato, a servizio di tutta la città, nel quartiere Kolbe, un quartiere che finora era sprovvisto di una offerta pubblica di asili nido, e andrà a potenziare ulteriormente il polo dei servizi di welfare che già vede attive, accanto alla struttura dove sorgerà l’asilo nido, la sede dell’Ambito territoriale sociale e gli uffici dei servizi sociali”.