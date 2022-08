Lecce. Mignone: "Quanto accaduto a Palazzo di Città é un fatto inquietante"

"Una pratica, quella di escludere da parte dell’emittente in questione dai resoconti giornalistici le voci istituzionali comunali, che non è nuova e che ha indignato persino Sua Eccellenza l’Arcivescovo Michele Seccia, il quale ha intimato alla troupe la cancellazione della sua intervista. Intendo rivolgere al sindaco un pensiero di solidarietà per lo sgarbo subito a Palazzo di Città che considero una mancanza di rispetto all'istituzione e stigmatizzare ogni diktat editoriale teso a oscurare i rappresentanti istituzionali che nelle loro funzioni rappresentano i cittadini, che li hanno indicati per il tempo del mandato alla guida della comunità” ha dichiarato ancora il Presidente del Consiglio comunale Carlo Mignone.

- “Quanto accaduto nella sala conferenze di Palazzo di Città è un episodio inquietante" dichiara il Presidente del Consiglio comunale di Lecce, Carlo Mignone "secondo quanto riferito dagli inviati di una emittente televisiva locale al termine della conferenza stampa, agli stessi sono state fornite disposizioni di escludere la voce del sindaco della città dal resoconto giornalistico dei festeggiamenti per i Santi Patroni, organizzati in collaborazione dal Comune di Lecce e dalla Curia".