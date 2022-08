“Letta condanni nuovo caso antisemitismo”

ROMA - "A fronte dell'ennesimo caso di antisemitismo nel PD è ormai irrimandabile una netta presa di posizione da parte del segretario del Partito Democratico. Prima il caso La Regina, ora la candidata capolista Rachele Scarpa, che attacca in maniera scomposta gli ebrei e lo stato di Israele. Ci aspettiamo, quanto prima, parole di dura condanna da parte di Enrico Letta, che non può rimanere in silenzio davanti a fenomeni preoccupanti, che gettano ombre di intollerabile antisemitismo su tutto il suo partito". A dichiararlo Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia.