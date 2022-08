L’Istituto di Moda Burgo diamante del 'Made in Italy' avvia la corsistica nel Salento

Marika Durante, ph I.Tesoro

“Siamo felici di poter aiutare i ragazzi che vogliono fare il nostro stesso percorso. Siamo molto vicine a ognuno di loro. Sappiamo bene cosa significhi studiare moda, avere un obiettivo e dei sogni, e quello che è mancato a noi agli inizi è stato proprio avere qualcuno, quasi coetaneo, che ci indicasse la strada migliore e ci incoraggiasse a perseverare e concretizzare quello che avevamo in mente. Quello che diciamo sempre ai nostri ragazzi è - Volete studiare moda o LAVORARE nella moda? - C’è una grossa differenza. Non serve a nessuno frequentare una scuola per anni per poi presentarsi a un colloquio e rendersi conto di non saper davvero fare nulla, di dover ricominciare da capo.”

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito web: www.imbpuglia.it Il prossimo Open Day di mercoledì 21 settembre ospiterà il Fondatore Fernando Burgo in persona, direttamente dalla sede centrale di Milano. I partecipanti potranno avere un colloquio diretto con il Fondatore e le Direttrici della sede e ricevere tutte le informazioni sulla nuova offerta formativa, le frequenze, i costi e le agevolazioni possibili. A dirigere la sede salentina, situata a pochi passi da piazza Mazzini, sono oggi due giovani ex alunne dell'Istituto, Sara Sticchi, 32 anni, e Simona Lonoce, 29 anni. Entrambe le direttrici e docenti della sede, nonostante la giovane età, vantano curriculum ricchi di esperienze lavorative nel settore moda. Si potrà partecipare all'Open Day esclusivamente su appuntamento tramite la segreteria, inviando una mail a info@imbpuglia.it , telefonando al numero 08321942277, o semplicemente inviando un whatsapp ai numeri 342.7709201 o 339.5435636.

LECCE - L’Istituto di Moda Burgo, fondato nel 1961 dall’editore Fernando Burgo, è conosciuto in Italia e nel mondo per il metodo di insegnamento totalmente improntato sulla pratica e il saper fare. Libri di testo esclusivi, squadre brevettate, metodo sartoriale tra i più precisi al mondo, apprezzato anche dai grandi nomi della moda che ogni anno scelgono gli studenti Burgo tra milioni di candidati. L’Istituto di Moda Burgo è un diamante del Made in Italy e una delle pochissime realtà rimaste ad anteporre la qualità e gli interessi del singolo studente alla quantità. Tutti i docenti sono ex studenti Burgo, diplomati con il massimo dei voti presso la sede centrale di Milano, che si affiancano a esperti del settore e rappresentanti di piccole e grandi aziende e/o personalità del settore moda, con lo scopo di permettere allo studente di toccare con mano l’ambiente lavorativo. Obiettivo dell’Istituto è creare posti di lavoro: partendo dalle necessità delle aziende del settore moda, si aggiornano continuamente i libri di testo e l’offerta didattica.Da settembre 2018, con grande orgoglio del fondatore Fernando Burgo, originario di Mesagne, l’Istituto di Moda Burgo ha aperto la sua unica sede pugliese a Lecce. Stessa filosofia, stesso metodo di insegnamento e docenti specializzati esperti del settore che seguono passo passo ogni studente in lezioni individuali, focalizzando la propria attenzione sul singolo percorso di ognuno, in classi formate da un massimo di 8/10 studenti per insegnante.