M5s pubblica lista candidati e Parlamentarie

ROMA - Il M5s ha diffuso l'esito delle Parlamentarie ed ha pubblicato la lista dei candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato. L'annuncio sul blog del Movimento nel quale precisa che il leader del Movimento Giuseppe Conte si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del Movimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell'iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario.