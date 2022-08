BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalle ore 13,00 odierne, mercoledi’ 3 agosto 2022 e per le successive 7 ore, sono previsti isolati rovesci o temporali ad evoluzione diurna, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Lo rende noto la Protezione civile.Pertanto dalle ore 13,00 odierne, mercoledi’ 3 agosto 2022, e per le successive 7 ore, e' prevista allerta gialla per rischio idrogeologico, idrologico per temporali, localizzato sulla Puglia .