Marina di Lesina (Fg), pregiudicato freddato in spiaggia tra i bagnanti

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: "La misura è colma"





I militari dell'Arma stanno conducendo le indagini anche con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dalle quali potrebbe emergere anche la presenza di testimoni utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile.





MARINA DI LESINA (FG) - Dramma a Marina di Lesina, dove un uomo è stato ucciso all'ingresso di uno stabilimento balneare con colpi di arma da fuoco alla presenza di numerosi bagnanti. Al via le indagini dei carabinieri. "Abbiamo sentito le urla e poi abbiamo visto una persona accasciata a terra. E' successo tutto in pochi istanti, non sappiamo nient'altro".Al momento gli investigatori escludono legami con la criminalità organizzata nell'omicidio compiuto nel parcheggio del lido Hiday a Marina di Lesina (Foggia), verso mezzogiorno. La vittima, Maurizio Cologno, 52 anni era di San Severo e aveva precedenti penali. Cologno è stato ucciso con numerosi colpi di arma da fuco.“Un altro efferato omicidio consumato davanti ad una spiaggia gremita di turisti. Sono anni che chiedo ai Ministri dell’interno succedutisi nel tempo di prendere molto sul serio ciò che accade nella provincia di Foggia, come negli ultimi venti anni è avvenuto per le altre province pugliesi". Lo dichiara il presidente della Regione Puglia con riferimento all’omicidio avvenuto in pieno giorno nel parcheggio di un lido a Marina di Lesina."Ma ogni volta - prosegue Emiliano - siamo nuovamente qui a commentare un efferato e spettacolare omicidio perpetrato con modalità mafiose per intimidire e indurre all’omertà la nostra comunità, per poterla più facilmente assoggettare utilizzando la forza di intimidazione che deriva dal vincolo associativo criminale. La misura è colma. A Roma non si puó pensare che solo perché una cosa è accaduta a Foggia, debba essere accettata o minimizzata. Non ne possiamo più. Foggia e la sua provincia non hanno più pazienza”, conclude Emiliano.