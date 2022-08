Martedì il funerale di Piero Angela

ROMA - Il 16 agosto il Campidoglio allestirà una camera ardente per il celebre conduttore, deceduto sabato all'età di 93 anni. Seguirà poi una cerimonia laica. Da Pippo Baudo a Loredana Bertè, in tanti lo stanno ricordando in queste ore.Scrive Baudo: "Una grande perdita, un grande dolore e un grande ricordo di Piero Angela. Ho letto il suo testamento spirituale che è bellissimo ed è la conclusione di un percorso umano eccezionale. Piero Angela è stato un grande, non solo divulgatore scientifico, è stato il primo nella nostra televisione, ma anche un grande giornalista, ha inaugurato l’edizione delle ore 13:30 del Telegiornale e non solo, ha praticamente creato la televisione italiana, fin dai primi esperimenti presso il centro di produzione Rai di Torino. Lui era lì, ponendo le basi per quella che sarebbe poi stata la televisione nel nostro paese. I suoi interessi non si fermavano solo alla scienza e al giornalismo, ma anche alla musica, è stato un grande cultore del jazz e nel suo testamento spirituale di oggi lo dice. Lui ha una grande forza, quella di avere un’eredità, ha un figlio che merita di portare il suo nome. Ciao Piero".