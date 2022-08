Migranti, Meloni: pronti a difendere i confini dell'Italia

ROMA - "Dal 2011 ad oggi, ovvero da quando la sinistra è al governo, sono sbarcati sulle coste italiane più di 800.000 migranti. Quasi un quinto, oltre 140.000 persone, solo negli ultimi due anni. Anche con una interpretazione molto generosa delle norme sui rifugiati che è stata applicata dall'Italia in questi anni solamente l'8% di chi è sbarcato illegalmente ha ottenuto il diritto ad asilo o protezione. Gli altri, per la quasi totalità uomini soli adulti in età da lavoro, sono semplicemente immigrati illegali. Una situazione insostenibile, anche in termini di sicurezza, per l'Italia e per l'intera Europa". A scriverlo la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni su Facebook