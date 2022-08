Salvini: “non vado in Russia da anni e non ho contatti“

"Al governo - ha proseguito - ben prima di me qualcuno che ha fatto affari e accordi commerciali con la Russia c'è e penso proprio alla sinistra". Invece, ha concluso Salvini incalzato dai cronisti sui rapporti con Mosca, "io non ho mai stretto accordi economici di nessun tipo con nessuno".

ROMA - "Non vado in Russia da anni e non ho contatti con politici russi da anni. Mi occupo di Italia. Spero che la sinistra non passi 30 giorni a parlare di altro, di marziani o di insulti". Li ha detto il leader della Lega Matteo Salvini prima di donare il sangue a Milano.