Viviamo in un paradiso terrestre (simile a quell'"Eden" decantato dal nostro Dante Alighieri) che va rispettato, tutelato e vissuto. Mykonos offre questo bel mix di natura & divertimento con tantissime possibilità di viviere appieno le emozioni.

Non da meno, anzi, la nostra amata Puglia che spesso non scopriamo abbastanza o per niente. Cosa fare allora? Godetevi la natura e le sue bellezze prima che l' uomo distrugga questa meraviglia.