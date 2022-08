Salvini: "In Puglia dati imbarazzanti, Emiliano sta fallendo"

(Agenzia Vista) Bari, 03 agosto 2022 - La giunta Emiliano sta fallendo, ho visto dei dati imbarazzanti per una terra straordinaria come la Puglia su chiusure, arresti, scandali, liste d'attesa, mancanza di servizi e di accreditamenti, mancanza di livelli essenziali di assistenza. La sanità sarà una delle priorità da cui ripartire in tutta Italia, ma in alcuni regioni in particolare, perché qui c'è una condizione di blocco, di ritardo, di inefficienza inaccettabile". Ne è sicuro il leader della Lega, Matteo Salvini, che ne ha parlato al termine della sua visita a Bari.