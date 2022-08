Nancy Pelosi fa crollare la borsa di Hong Kong

La tanto temuta a Taiwan visita della speaker della Camera degli Stati Uniti, non confermata, ha fatto crollare la borsa di Hong Kong con l’indice Hang Seng che registra il -3,01%, mentre affonda il comparto dei tecnologici con l’Hand Seng Tech a -4,37%.La presenza della Pelosi a Taipei dovrebbe avvenire nella serata, dove dovrebbe incontrare il Presidente taiwanese Tsai Ing-Wen, da cui però non sono giunte dichiarazioni in merito.Dopo Xi Jinping, la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ha ribadito che la visita della Pelosi sull'isola sarebbe una scelta "sconsiderata e provocatoria", lanciando un nuovo monito a Washington: "Si assumerà la responsabilità e pagherà il prezzo per aver minato la sovranità e gli interessi della Cina".