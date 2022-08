Pelosi a Taiwan, Pechino convoca d'urgenza ambasciatore Usa

Il viceministro ha poi avvertito che "gli Stati Uniti dovrebbero smettere di intromettersi negli affari interni della Cina".

La tanto temuta presenza della Pelosi in Taiwan si è materializzata. Per questo motivo Pechino ha convocato d'urgenza l'ambasciatore americano, che per voce del vice ministro cinese Xie Feng, ha espresso l'irritazione cinese: "Gli Stati Uniti devono pagare il prezzo dei propri errori. La Cina prenderà contromisure risolute, faremo quello che diciamo", ha aggiunto Xie, come riportano i media cinesi.