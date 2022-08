Scalo Merci Lecce-Surbo: nella riunione Cipess di oggi via libera al Progetto di Rilancio, 10 mln per la prima fase

BARI - “Voglio prima di tutto ringraziare la Vice ministra per la costante collaborazione e per aver mantenuto un impegno assunto che rilancia il Salento, il suo tessuto imprenditoriale e la Puglia intera”. Così l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico ha commentato le dichiarazioni della Viceministra delle Infrastrutture al termine della riunione Cipess odierna che ha confermato risorse già quantificate in 10 milioni necessarie alla realizzazione della prima fase del progetto di ripristino, primo step del via libera al rilancio dello Scalo Merci Lecce-Surbo.“Ho sempre creduto e ho lavorato affinché lo Scalo Merci di Surbo, in stato di abbandono da anni, potesse diventare un hub logistico capace di attrarre investimenti anche grazie alla presenza delle Zone Economiche Speciali. Lo sviluppo dei territori passa dalle infrastrutture, dalla possibilità di trasportare le merci su ferro e di sostenere concretamente il tessuto economico e produttivo. Oggi è un grande giorno per il Salento e per le sue imprese”.