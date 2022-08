Politiche: 101 i simboli depositati al Viminale

REDAZIONE - Sono in tutto 101 i contrassegni depositati al Viminale per concorrere alle prossime elezioni politiche in programma dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 25 settembre 2022. Il tempo utile per presentare i simboli è terminato alle ore 16 di domenica 14 agosto. Entro la mezzanotte di martedì 16 agosto 2022 verranno notificati gli ammessi e i ricusati. Per la scorsa tornata elettorale del 2018 ne furono due in più. Su un totale di 103 contrassegni depositati, il Ministero dell'Interno ne ammise 75.